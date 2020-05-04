Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
98842
ALTIN
385.979
DOLAR
7.0403
STERLİN
8.7639
EURO
7.6744
"Normal hayata dönüşü kademe kademe başlatacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu
11 ekip, 230 kişi 200 bin maske dağıtacak
11 ekip, 230 kişi 200...
TIR ile cip çarpıştı, kaza yerinde toplananlar sosyal mesafeyi unuttu
TIR ile cip çarpıştı
Yaşlı kadından şok sözler "Kocam beni dövdü dövdü sokağa attı"
"Kocam beni dövdü sokağa attı"
Çorumlu iş adamından sağlık çalışanlarına siperlik
Çorumlu iş adamından sağlık çalışanlarına...

“Kapınıza gelmeye yüzümüz var”

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'in öncülüğünde yürütülen kampanya kapsamında hazırlanan yardım kolilerinin dağıtımı hızla devam ediyor.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 18:48
“Kapınıza gelmeye yüzümüz var”

Göreve geldiği günden itibaren her zaman vatandaşın yanında olduklarını ifade eden Başkan Şahiner, “Biz yola çıktığımızda 'halka hizmet hakka hizmettir' diyerek çıktık. Her zaman Sungurlulu hemşehrilerimizin yanında olmaya gayret ediyor, onlar için gecemizi gündüze katarak çalışıyoruz. Bu nedenle kapınıza gelmeye yüzümüz var. Bundan sonra da bu düsturla çalışmaya devam edeceğiz. Hayırsever kardeşlerimden de Allah razı olsun. Kampanyamıza yaptıkları katkılar ile çok daha fazla ailemize ulaşabiliyoruz. Ekiplerimiz tarafından yardım kolilerinin dağıtımı Ramazan ayı boyunca devam edecek” ifadelerini kullandı. (İHA)

İlgili Haberler
Sungurlu TSO’dan, 700 Aileye gıda yardımı
Sungurlu TSO’dan, 700 Aileye gıda yardımı
İlhan Sarıaltun’a duygulu anma
İlhan Sarıaltun’a duygulu anma
Sungurlu TSO imkanlarını üyelerinin hizmetine sundu
Sungurlu TSO imkanlarını üyelerinin hizmetine sundu
Kaymakam Ataman'dan pazar denetimi
Kaymakam Ataman'dan pazar denetimi
Sungurlu Belediyesi yardım kolilerini dağıtımını sürdürüyor
Sungurlu Belediyesi yardım kolilerini dağıtımını sürdürüyor
Çorumlu Vergeloğlu Ordu Milli Eğitim Müdürü oldu
Çorumlu Vergeloğlu Ordu Milli Eğitim Müdürü oldu

banner391

Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim