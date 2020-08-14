Kan bağışı rekortmeni hayata veda etti

Sungurlu’nun tanınan simalarından Mehmet Kırmızıoğlu hayatını kaybetti. Kırmızıoğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastane de 66 yaşında hayata veda etti.

Sungurlu 14.08.2020, 20:46
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Kan bağışı rekortmeni hayata veda etti

Sungurlu’da yaşayan Mehmet Kırmızıoğlu, 27 yılda 59 kez kan bağışında bulunarak ilçede rekor kırdı ve altın madalya almaya hak kazanmıştı. Altın madalya almaya hak kazanan Kırmızıoğlu’na madalyası geçen yıl Türk Kızılayı İlçe Temsilcisi Ethem Karaaytu ve Kan Bağışçısı Kazanım Uzmanı Yasemin Güloğlu tarafından takdim edilmişti.

Sungurlu Ticaret Meslek Lisesi’nde 29 yıl saymanlık yaptıktan sonra 2004 yılında emekli olan Mehmet Kırmızıoğlu, bugüne kadar Kızılay ve devlet hastanelerine toplam 59 kez kan bağışında bulundu.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

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