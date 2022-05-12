Flaş HaberÇorum’da kene can aldı!
Kafasından silahla vurulan şahıs ağır yaralandı
Başından silahla vuruldu, kendi imkânlarıyla hastaneye gitti.
Sungurlu 12.05.2022, 20:02
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde silahla başından vurulan bir kişi, kendi imkânlarıyla hastaneye gitti.
Edinilen bilgiye göre, Akçay Mahallesi Sağlık Koleji yakınlarında meydana gelen olayda Turgay B., başından silahla vuruldu.
Kendi imkânlarıyla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne giden yaralı şahıs tedavi altına alındı.
Çekilen röntgende mermi çekirdeğinin başında olduğu belirlenen Turgay B., yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Turgay B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olayın nasıl gerçekleştiği henüz belirlenemezken, emniyet tarafından konuyla ilgili soruşturma başlattı.
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