Kafa kafaya çarpıştılar

Edinilen bilgilere göre, Sungurlu istikametinden Çorum istikametine seyir halinde olan 19 ABC 089 plakalı araca aynı istikamette seyir halinde olan 34 DDZ 428 plakalı aracın çarpması sonucu kaza meydana geldi.

Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine 112 ve Polis ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif yaralı atlatan yaralılar olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)

