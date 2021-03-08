“Kadınlarımız çağdaş toplumun mimarıdır”
8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle bir mesaj yayınlayan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “Sevginin, fedakârlık ve duyarlılığın simgesi olan kadınlarımız huzurlu, sağlıklı ve çağdaş bir toplumun mimarıdır” dedi.
Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan, kalkınmasına dek yaptığı fedakârlıklar neticesinde kadınlara hak ettiği değeri pek çok Avrupa ülkesinden önce verdiğini anımsatan Şahiner, “Şunu hiçbir zaman unutmamalıyız ki; kadınları ihmal eden toplumlara asla insanlık baharı gelmeyecektir. Kadınların toplum içerisinde güçlerini ortaya koymaları sadece kendine değil, hem ailesine hem de yaşadığı topluma değer sağlayacak ve o milleti daha iyi bir yaşam düzeyine ulaştıracaktır. Biz bu dünyayı kadınların daha güzel yapacağına inanıyoruz. Kadına yapılan yatırımın, geleceğe yapılan yatırım olduğunu düşünüyoruz.
Bu düşünceler ile tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor. Dünyada ve ülkemizde kadın erkek tüm insanlar için barış, eşitlik, adalet ve özgürlüklerin gelişmesine katkı sağlamasını dilerim” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)