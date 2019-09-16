Kaçak kazı yapan iki kişi suçüstü yakalandı

Çorum İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Sungurlu’ya bağlı Kuşçalı Köyü Çakran mevkiinde S.K. ve D.Ç. isimli şahısların izinsiz kazı yaptığı bilgisi üzerine yapılan operasyonda 1 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet hilti, 1 adet kırıcı hilti ucu, 1 adet balyoz, 1 adet manivela levye, 4 adet murç, 1 adet sırt çantası, 2 adet levye, 3 adet çekiç, 1 adet madenci feneri, 1 paket maske ve 1 paket dolap poşeti ele geçirildi.

Ele geçirilen suç unsurları Cumhuriyet Savcısının talimatı ile muhafaza altına alınırken, yakalanan S.K. ve D.Ç. isimli şahıslar, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldılar. (Haber Merkezi)