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Jandarma’dan kaçak içkiye geçit yok

Çorum İl Jandarma Alay Komutanlığı ekiplerinin sahte ve kaçak içki imal edenler ile bunları piyasaya sürmeye çalışanlara karşı operasyonları sürüyor. 

Jandarma’dan kaçak içkiye geçit yok

Çorum İl Jandarma Alay Komutanlığı ekiplerinin sahte ve kaçak içki imal edenler ile bunları piyasaya sürmeye çalışanlara karşı operasyonları sürüyor. 

27 Eylül 2019 Cuma 15:02
Jandarma’dan kaçak içkiye geçit yok

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ve Sungurlu İlçe Jandarma ekipleri tarafından Sungurlu ilçesine bağlı Bağdatlı köyünde bir eve düzenlenen operasyonda 198 litre fermente şarap, 38 litre kaçak rakı ele geçirildi. 
Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri kaçak içki imalatı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine bir eve operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri, 98 litre fermente şarap, 38 litre kaçak rakı, 2 kilo anason tohumu, 2 adet tek kırma ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ve 15 adet kurusıkı tabanca mermisi, 10 adet dolu av tüfeği fişeği, 3 adet 9 mm tabanca fişeği ile 2 adet 50 lt bidon içerisinde üzüm posası ve kaçak rakı üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı. 
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

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