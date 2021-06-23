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Jandarma vatandaşları bilgilendirdi

Sungurlu İlçe Jandarma Komutanlığı ile Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından ilçeye bağlı Gökçam köyünde vatandaşlar ziyaret edildi. 

Sungurlu 23.06.2021, 19:26
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Jandarma vatandaşları bilgilendirdi

Ziyaret esnasında Jandarmanın tanıtımı yapılırken, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi amacıyla vatandaşlara bilgilendirme yapıldı. Ziyarette ayrıca köyde bulunan çocuklara boyama kitabı, şeker ve çikolata dağıtılarak sohbet edildi. 
Konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, ”Halkla ilişkilerde güler yüz, samimiyet ve güven esas alınarak icra edilen faaliyetlerimize önümüzdeki günlerde de devam edilecektir” denildi. 

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