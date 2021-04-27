Jandarma silah kaçakçılarına göz açtırmıyor
Çorum’un Sungurlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir köye düzenlenen operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.
Sungurlu 27.04.2021, 16:11
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Edinilen bilgilere göre Sungurlu İlçe Jandarma Komutanlığı silah kaçakçılığı ile mücadele ve genel emniyet asayiş uygulamaları kapsamında, bir köyde icra edilen operasyon sonucunda; 2 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör, 22 adet tabanca fişeği, 1 adet pompalı av tüfeği, 4 adet otomatik av tüfeği, 29 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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