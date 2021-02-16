Jandarma öğrencilerin ders zili heyecanına ortak oldu

Köy okullarında eğitim gören öğrenciler için 15 Şubat 2021 Pazartesi günü tekrardan yüz yüze eğitime geçildi. Sungurlu İlçe Jandarma Komutanlığı ve Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından okullardaki ilk gününde Jandarma, Demirşeyh İlk ve Ortaokulu öğrencilerinin heyecanına ortak oldu.

Gerçekleştirilen faaliyette öğrencilere okumanın ve eğitimin önemi anlatılarak kişisel güvenlik ve suçtan korunma yöntemleri, internetin kullanımı, salgınla mücadelede alınacak tedbirler konularında bilgilendirmeler yapıldı.

Öğrencilere “Jandarma Çocuk Dergisi, Jandarma Trafik Boyama Kitabı ve Broşür” dağıtımı yapılarak Jandarmanın tanıtımı yapılmış, korona virüs ile mücadelede bireysel olarak dikkat edilmesi gereken maske, mesafe ve temizlik kuralına riayet edilmesi hususunda da uyarılarda bulunuldu.