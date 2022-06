İtfaiyeciler Sungurlu'da buluştu

Belediye Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıda, Çorum İtfaiye Müdürü Adil Rahmi Balcı ve ekibi katılımcılara sunum yaptı. İlçe itfaiyelerinden yetkili isimlerin de katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantıda, itfaiye yönetmelik değişiklikleri, 2021 yılının istatistiği ve 112 Acil Çağrı Merkezi vb. konular hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya katılan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “Sizleri ilçemiz ve belediyemizde misafir etmekten mutluluk duyuyoruz. Yaptığınız meslek oldukça kutsal ve anlamlı bir meslek. Saniyelerle insan hayatı kurtarıyor, gerekirse canınızı ortaya koyuyorsunuz. Yapmış olduğunuz fedakarlıklar ve özveriler için hepinizi tebrik ediyorum. Bizim tüm birimlerimiz, tüm ilçelerimizde her zaman iletişim halinde. Bu toplantıların birimlerin işleyişine katkı sağlayacağı da aşikar. Biz Sungurlu Belediyesi ve şahsım adına sizlerin ne isteği ne arzusu varsa yapmaya her zaman hazırız. Sizler canınızı, hayatınızı ortaya koyarak yapmış olduğunuz bu meslekte eksik ekipmanla sahaya inmeyin, bizler de ihtiyaçlarınızı karşılamakla mükellefiz. Siyaset gelip geçici, hizmet her zaman bakidir. Sizler de bu düsturu gözetmelisiniz” ifadelerini kullandı.

Her ay bir ilçede düzenlenen toplantı sonrası mesire kafede yemeğe geçen katılımcılara belediye tarafından çeşitli hediyeler verildi. Çorum İtfaiye Müdürü Adil Rahmi Balcı, misafirperverliği için Sungurlu Belediyesine teşekkür ederken, "Yaptığımız bu toplantılar ile ilçe ve merkez arasındaki koordinasyonun güçlenmesini hedefliyoruz. Yaşanılan aksaklıkları aşmaya ve daha sağlıklı bir iletişim ağı oluşturmaya çalışıyoruz. Şimdiden olumlu geri dönüşümler alıyoruz. Bunların gerçekleşmesi de siz değerli başkanlarımızın desteği ve ev sahipliliğinde oluyor. Desteğiniz için teşekkür ederiz” dedi.