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İtfaiye personeline kışlık elbise verildi

Sungurlu Belediyesi’nde büyük bir özveriyle çalışan İtfaiye Müdürlüğü personeline kışlık elbiseleri dağıtıldı.

Sungurlu 20.12.2020, 19:13
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İtfaiye personeline kışlık elbise verildi

Havaların soğuması ile birlikte İtfaiye Müdürlüğü’nde görevli personele kışın giymeleri için elbise ve malzemeleri teslim edildi.
Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “Can ve mal kurtarmaya giderken itfaiye ekiplerinin kişisel koruyucu donanımlarına çok önem veriyoruz. İlçemizin dört bir yanında her türlü hava şartlarında 7 gün 24 saat boyunca görev yapan itfaiye personeline zorlu kış şartlarına dayanıklı elbiseleriyle kışın daha rahat edecekler” dedi.
İtfaiye Müdürü Eşref Bayav ve itfaiye personeli Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'e teşekkür ettiler. 
(İHA)
 

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