İşadamı Turgut Ergişi dualarla toprağa verildi

Cevheri Köyünden gelme, Hacettepe Mahallesinde oturan, merhum Bekir Ergişi’nin oğlu, Kemal Ergişi’nin kardeşi Turgut Ergişi, 58 yaşında karaciğer kanserine yenik düşerek hayatını kaybetti.

Yıllarca Amerika Birleşik Devletleri’nde ikamet eden ve bir süre önce ise Alanya’ya yerleşen Turgut Ergişi, hayata gözlerini yumdu. Ölüm haberi ile sevenlerini yasa boğan Ergişi’nin cenazesi Sungurlu’ya getirildi.

Merhumun cenazesi önceki gün Sungurlu Ulu Camide öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sarıtepe Mezarlığı’nda sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

