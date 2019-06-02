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İlkokul öğrencileri hikaye tasarlıyor

Sungurlu İsmetpaşa İlkokulu 3. ve 4. öğrencileri “Hikayeni Tasarla” projesi kapsamında hayallerindeki hikayeleri yazmaya başladı.

İlkokul öğrencileri hikaye tasarlıyor

Sungurlu İsmetpaşa İlkokulu 3. ve 4. öğrencileri “Hikayeni Tasarla” projesi kapsamında hayallerindeki hikayeleri yazmaya başladı.

02 Haziran 2019 Pazar 16:30
İlkokul öğrencileri hikaye tasarlıyor

Öğrenciler projede yazmaya başladıkları hikayeleri tamamlamadan Yalova'daki öğrenci arkadaşlarına gönderdiler ve oradaki öğrenciler de bu hikayeleri tamamladılar.

Geçen haftalarda gönderilen hikayeler Yalova'daki öğrenciler tarafından tamamlanarak bu hafta içerisinde yeniden Sungurlu’ya gelmeye başladı.

Ayrıca oradaki duyarlı öğrenciler Sungurlu İsmetpaşa İlkokulu’na kurulacak kütüphane için kitap göndermeyi de unutmadılar. Bu proje kapsamında öğrenciler yazarlıkla tanışmış olmanın yanı sıra farklı bölgelerdeki öğrencilerle bir bağ kuruyorlar ve kütüphanelerine kitap sağlamış oluyorlar.

Sungurlu İsmetpaşa İlkokul Müdür Yardımcısı Akif Bolat da konuşla ilgili yaptığı açıklamada; “Bu güzel etkinlikte yer almamızı sağlayan Gülbahar Coşkun’a, Yalova'daki öğrencilere ve okulumuz öğrencilerine teşekkür ederiz” görüşünü dile getirdi.

Bolat ayrıca okulda kuracakları kütüphane için başlattıkları “Bir Kitapta Senden Olsun” isimli projesi kapsamında tüm duyarlı vatandaşlardan kitap beklediklerini sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)

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