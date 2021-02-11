İlkadım Belediye Başkanı’ndan Şahiner’e iade-i ziyaret
İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Özel Kalem Müdürü Nevzat Özenç ile birlikte; geçtiğimiz günlerde kendisini ziyaret eden Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'e iade-i ziyarette bulundu.
Sungurlu 11.02.2021, 19:08
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Karşılıklı sohbet ortamında geçen ziyarette, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Başkan Demirtaş'a ilçe ve belediye çalışmaları hakkında bilgiler vererek istişarede bulundu.
İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'e çalışmalarında başarılar dileyerek, ilçeden ayrıldı. (Haber Merkezi)
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