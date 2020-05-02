İlhan Sarıaltun’a duygulu anma

CHP Çorum İl Örgütü ve Sungurlu İlçe Örgütü tarafından İlhan Sarıaltun’un ölümünün 10. yıldönümünde Karşıyaka Mezarlığındaki mezarı başında bir anma programı düzenlendi.

Anma programına; CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, Çorum İl Genel Meclis Grup Başkan Vekili Yıldız Bek, Sungurlu İlçe Başkanı Ali Erayhan, İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, belediye meclis üyeleri ile bazı partililer katıldı.

CHP yönetimi, Sarıaltun’un mezarı başında Kuran-ı Kerim okutarak dua etti.



İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Sungurlu İlçe Başkanı Ali Erayhan ve beraberindekiler ayrıca mezara çiçek dikerek, bakım ve sulamasını yaptı.

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, elim bir kaza sonucu vefat eden belediye başkanı İlhan Sarıaltun’un hizmetleriyle, insancıl yaklaşımı ve olaylara bakış açısı ile derin bir iz bıraktığını, kendisini saygıyla andıklarını söyledi.

Tahtasız, “Sarıaltun, hepimizin kalbinde derin sevgi ve muhabbet bırakan bir arkadaşımızdı ve abimizdi. İnsanları çok seven, hiç bir dil, din, ırk ayrımı yapmadan, çoluk çocuk demeden, genç ihtiyar ayırt etmeden herkese hizmet ediyordu. Kendisini unutmayacağız. Bizlere de böylesine unutulmayan hizmetler etmek nasip olur inşallah. İlhan başkanımızdan aldığımız bu bayrağı bizler daha yukarıya taşımak için çalışacağız. Emeğin en yüce değer olduğunu bilen İlhan abimize Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun, yattığı yer nur olsun” dedi.

CHP Sungurlu İlçe Başkanı Ali Erayhan ise İlhan Sarıaltun’un gerek kişiliği, gerekse yaptığı hizmetleri ile ilçede unutulmayan bir belediye başkanı olduğunu söyledi.

İlhan Sarıaltun’un ilçede herkes tarafından sevildiğini ifade eden Erayhan, “İlhan Sarıaltun, Sungurlu için bir değer. Belediye başkanı olduğu dönemde yaptığı hizmetlerden çok kişiliği ve herkesi kucaklaması ile unutulmuyor. Allah’tan rahmet diliyorum. Nur içinde yatsın, mekanı cennet olsun” diye konuştu.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve beraberindekiler, ayrıca CHP Sungurlu İlçe Örgütü’nü ziyaret ederek İlçe Başkanı Ali Erayhan ve partililerle bir süre sohbet ettiler.

(Haber Merkezi)