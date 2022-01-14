İlçe Milli Eğitim Müdürü Sepetci'den şampiyon öğrencilere ödül

Kick Boks Çorum İl finallerinde dereceye giren öğrenciler, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci'yi makamında ziyaret ettiler.

Geçen hafta Çorum'da yapılan Kick Boks İl finalinde, Sungurlu Mehmetçik Ortaokulu öğrencilerinden Esma Nur Kocabaş 47 kg. Yıldız Kızlar kategorisinde il birincisi olarak altın madalya, Sude Keçelioğlu ise 57 kg. Yıldız Kızlar kategorisinde ikinci olarak gümüş madalya alarak, 10-13 Mart 2022 tarihleri arasında Çorum'da yapılacak Türkiye Şampiyonasına Çorum adına katılma hakkını kazanmışlardı.

Mehmetçik Ortaokulu Müdürü Ayhan Keyvanoğlu ve beden eğitimi öğretmeni Gülüstan Koşulan ile öğrencileri misafir eden İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, “Bu başarıda katkısı olan Beden Eğitimi Öğretmeni Gülüstan Koşulan, öğrencilerimiz Esma Nur Kocabaş ve Sude Keçelioğlu’nu tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.