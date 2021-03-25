İl Emniyet Müdürü Gülser, Sungurlu’da incelemelerde bulundu

Beraberinde Çorum İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cemil Erdemli ile birlikte Sungurlu’ya gelen İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, ilk olarak Sungurlu Adliyesi’nde Cumhuriyet Başsavcısı ile görüştü. Emniyet Müdürü Mehmet Gülser daha sonra Sungurlu Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği’ni ziyaret etti. Sungurlu İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam ve Bölge Trafik İstasyon Amiri Gökhan Çetin’den bilgi alan Gülser, daha sonra ilçeden ayrıldı.