İl Emniyet Müdürü Gülser Sungurlu’da denetim yaptı

Gülser ve Erdemli ilk olarak Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş’ü makamında ziyaret ettiler.

Sungurlu'nun huzur ve güvenliği için elinden geleni yapan ilçe emniyet teşkilatına her zaman gerekli desteği sağladıklarını belirten İl Emniyet Müdürü Gülser, bundan sonra da kararlı bir şekilde bu desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Kaymakam Görmüş ise, ziyaretleri ve vermiş oldukları destek için İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ve yardımcısı Cemil Erdemli'ye teşekkür etti.

Çorum İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ve İl Müdür Yardımcısı Cemil Erdemli daha sonra ise Sungurlu'da esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Gülser ve Erdemli’ye ziyaretlerde İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam da eşlik etti.

(Haber Merkezi)

