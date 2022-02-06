İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, önceki gün öğlen saatlerinde Çorum-Kırıkkale D-200 karayolu üzerindeki TIR yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. (41) idaresindeki 06 R 1239 plakalı Skoda marka otomobil, O.G.’nin (58) kullandığı 06 AUJ 55 Volkswagen marka otomobil ile çarpışarak kanala devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücülerin yara almadan kurtulduğu kazada yaralanan 2’si çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Yüksek İhtisas Hastanesi’nde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerince maddi hasarın oluştuğu iki otomobilde yanma riskine karşı tedbir alındı. Kaza alanında yapılan çalışmanın ardından iki otomobil çekici ile otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.



(İHA)

