Flaş HaberÇORUM FK’DA İMZA ŞOV!
İki otomobil çarpıştı 6 yaralı
Çorum’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Sungurlu 09.07.2022, 21:21 09.07.2022, 21:27
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Kaza Çorum-İskilip yolu Köprüalan Köyü yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ferhat E.’nin kullandığı 34 CFR 131 plakalı otomobil ile Cuma K.’nın kullandığı 19 DN 778 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada her iki otomobilde yolcu olarak bulunan Cemre E., Hüsne E., Yaren E., Şengül U., İlknur K. ve sürücü Ferhat E., yaralandı.
Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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