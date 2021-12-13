İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Sungurlu 13.12.2021, 11:26
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Kaza, saat 6.40 sıralarında Kırıkkale-Çorum D-200 karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dinlenme tesisinden çıkarak kavşaktan dönmeye çalışan Y.E. idaresindeki 19 UH 237 plakalı otomobil, Çorum istikametinden gelen O.S. yönetimindeki 06 RVK 37 plakalı otomobil ile çarpıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücülerinden Y.E. ile O.S., yolculardan Ü.E, Ö.E. ve S.S. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazada maddi hasarın oluştuğu iki otomobil, çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı.
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