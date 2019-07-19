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İki otomobil çarpıştı: 3’ü ağır 4 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3’ü ağır 4 kişi yaralandı. 

İki otomobil çarpıştı: 3’ü ağır 4 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3’ü ağır 4 kişi yaralandı. 

19 Temmuz 2019 Cuma 20:04
İki otomobil çarpıştı: 3’ü ağır 4 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Çorum karayolunda meydana geldi. Sungurlu’dan Çorum istikametine seyir halinde olan Mustafa Gürkan (27) yönetimindeki 19 SC 209 plakalı otomobil, Alacahöyük yol ayrımından dönmeye çalışan Ahmet Aydoğan yönetimindeki 06 NZ 207 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede kaza yerine gelen Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri 06 NZ 207 plakalı araçta sıkışan sürücü ve yolcuları araçtan çıkardı. Meydana gelen kazada her iki sürücü ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Mustafa Gürkan ve Bektaş Aydoğan yaralandı. Yaralılardan sürücü Mustafa Gürkan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumu ağır olan Ahmet Aydoğan, Mustafa Gürkan ve Bektaş Aydoğan Hitit Üniversitesi Erol Elçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

(İHA)

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