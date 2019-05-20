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İki otomobil çarpıştı : 3 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. 

İki otomobil çarpıştı : 3 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. 

20 Mayıs 2019 Pazartesi 16:55
İki otomobil çarpıştı : 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza sabah saatlerinde Mahmatlı Köyü yolunda meydana geldi. Mehmet G. yönetiminde ki 19 SL 157 plakalı otomobil, Edoğan T. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücüler Mehmet G. ve Erdoğan T. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Erdoğan T.'nin eşi yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslar ile Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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