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İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 2 kişi yaralandı. 

Sungurlu 05.01.2021, 16:19
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İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Satılmış Ç. yönetimindeki Opel Astra marka 19 AAD 346 plakalı otomobil ile 19 SC 326 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerden Satılmış Ç. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan 8 yaşındaki Taha Ömür Ç. yaralandı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

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