İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Sungurlu 25.06.2020, 13:36
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Edinilen bilgiye göre, 2 aracın Taşköprü kavşağında çarpışması sonucu meydana gelen kazada A.B ve M.T. isimli şahıslar yaralandı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaza yerinde yol güvenliğini alan polis ekipleri, toplanan kalabalığa yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralı uyarısında bulunarak kalabalığı dağıtmaya çalıştı.
Kaynak: (İHA)
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