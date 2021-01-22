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İki jandarma astsubay hayatlarını birleştirdiler

Sungurlu İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan Jandarma Astsubay Didem Gülen ve Jandarma Astsubay Özkan Taş, hayatlarını birleştirdi.

Sungurlu 22.01.2021, 20:21
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İki jandarma astsubay hayatlarını birleştirdiler

Genç çiftin nikâhlarını ise Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner kıydı.

Başkan Şahiner, çok sayıda jandarma personelinin katıldığı nikâh töreninde genç çiftleri tebrik ederek ömür boyu mutluluklar diledi. (Haber Merkezi)

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