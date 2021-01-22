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İki jandarma astsubay hayatlarını birleştirdiler
Sungurlu İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan Jandarma Astsubay Didem Gülen ve Jandarma Astsubay Özkan Taş, hayatlarını birleştirdi.
Sungurlu 22.01.2021, 20:21
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Genç çiftin nikâhlarını ise Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner kıydı.
Başkan Şahiner, çok sayıda jandarma personelinin katıldığı nikâh töreninde genç çiftleri tebrik ederek ömür boyu mutluluklar diledi. (Haber Merkezi)
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