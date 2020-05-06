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İhtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Sungurlu Kaymakamlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine gıda yardımlarının yapılmaya devam ettiği bildirildi. 

06 Mayıs 2020 Çarşamba 20:04
İhtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Yapılan açıklamada; “Sungurlu Kaymakamlığı koordinesinde Sungurlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızca 109 köyümüz 16 mahallemizde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda kolilerimiz evlerine teslim edilmiştir. Pandemi başladığından beri 1915 hanemize gıda yardımı, 419 hanemize de nakdi yardım yapılmış olup bu kapsamdaki hizmetlerimiz titizlikle devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı. 

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