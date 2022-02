Hergün 100 aileye yemek ulaştırılıyor

Sungurlu SYDV Müdürü Hakan Kayalı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından uygulanmakta olan Aşevi projesi kapsamında, 4 yıldır aralıksız olarak her gün ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Öğretmenevinde özenle hazırlanan yemekler, her gün vatandaşların kapılarına kadar götürüldüğünü belirten Hakan Kayalı, “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yaz kış demeden her zaman yanlarındayız” diye konuştu.

2022 yılı sıcak yemek dağıtımı projesinin onaylandığını ifade eden Kayalı, “Sayın Kaymakamımız Fatih Görmüş başkanlığında Vakfımız Mütevelli Heyeti’nin kararıyla uygun görülen 2022 yılı için yapmış olduğumuz 396 bin lira tutarındaki projemiz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından yeniden kabul edilmiştir. İhtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek dağıtımımız 365 gün devam edecektir. İlçemize hayırlı uğurlu olsun.” dedi.



(Volkan SINAYUÇ)