Hayri Çağır ve yeni yönetiminden Şahiner’e ziyaret
Sungurlu 26.05.2022, 19:01
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Çorumlu Dernekler Federasyon Başkanlığı görevine yeniden seçilen Hayri Çağır ve yeni yönetimi Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’i makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.
Ziyaretle ilgili bir açıklama yapan Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner, “Yeniden Çorumlu Dernekler Federasyon Başkanı seçilen Sevgili Dostum Hayri Çağır ve çok Kıymetli yönetimine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımın ve yönetiminin Çorum'umuzun ve ilçelerimizin tanıtımında katkılarının artarak devam edeceğine inancım tamdır” ifadelerini kullandı.
(Volkan SINAYUÇ)
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