Hayırsever vatandaştan tekerlekli sandalye bağışı

Sungurlu Belediyesi’ni sosyal medya üzerinden takip eden İzmirli bir hayırsever, Sungurlu Belediye Başkan Yardımcısı Sakine Sarıyüce ile iletişime geçerek tekerlekli sandalye bağışında bulunmak istediğini söyledi.

İhtiyaç sahiplerine ulaştırılan sandalyelerin haberini görünce kendisinin de bu iyilik projesine destek olmak istediğini dile getiren hayırsever daha önce de üç adet sandalye bağışladığını, bundan sonra aile bireylerinin her biri için tekrardan bağış yapacağını söyledi. Yapılan hizmet için teşekkür eden hayırsever vatandaş, bir bağışta daha bulundu.

Duyarlılığı ve nezaketi için hayırsever vatandaşımıza teşekkür eden Başkan Yardımcısı Sakine Sarıyüce, sandalyeyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere teslim aldı. (Haber Merkezi)

