Hayırsever vatandaşlardan KYK öğrencilerine iftar yemeği
Sungurlu İlçe Müftülüğü tarafından, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) öğrencilerine iftar yemeği verildi.
Sungurlu 08.04.2022, 21:32
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İlçe Müftülüğü, Kredi Yurtlar Kurumu manevi danışmanı M. Fatih Yılmaz ile Ulucami görevlileri Hüseyin Marazoğlu ve İsmail Onat'ın koordinesinde ramazan ayı münasebeti ile Ulucami bahçesinde, kredi yurtlar kurumu öğrencilerine hayırsever vatandaşlarının katkılarıyla iftar yemeyi verildi.
İlçe Müftüsü İbrahim Köksal, iftardan önce gençlerle kısa bir hasbihal etti. (İHA)
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