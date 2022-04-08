Hayırsever vatandaşlardan KYK öğrencilerine iftar yemeği

İlçe Müftülüğü, Kredi Yurtlar Kurumu manevi danışmanı M. Fatih Yılmaz ile Ulucami görevlileri Hüseyin Marazoğlu ve İsmail Onat'ın koordinesinde ramazan ayı münasebeti ile Ulucami bahçesinde, kredi yurtlar kurumu öğrencilerine hayırsever vatandaşlarının katkılarıyla iftar yemeyi verildi.

İlçe Müftüsü İbrahim Köksal, iftardan önce gençlerle kısa bir hasbihal etti. (İHA)