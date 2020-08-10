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Havai fişek yangın çıkardı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir düğünden atılan havai fişek yangın çıkardı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. 

Sungurlu 10.08.2020, 17:10
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Havai fişek yangın çıkardı

Edinilen bilgilere göre, Şekerpınar mahallesinde bir düğünde atılan yangın boş arazide ki otları tutuşturdu. Durumu fark eden mahalleli Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, çevredeki evlere sıçramadan alevleri kontrol altına alarak söndürdü. 

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