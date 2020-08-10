Havai fişek yangın çıkardı
Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir düğünden atılan havai fişek yangın çıkardı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.
Sungurlu 10.08.2020, 17:10
50
Edinilen bilgilere göre, Şekerpınar mahallesinde bir düğünde atılan yangın boş arazide ki otları tutuşturdu. Durumu fark eden mahalleli Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, çevredeki evlere sıçramadan alevleri kontrol altına alarak söndürdü.
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
26°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 10 Ağustos 2020
|İmsak
|04:01
|Güneş
|05:39
|Öğle
|12:51
|İkindi
|16:41
|Akşam
|19:52
|Yatsı
|21:24