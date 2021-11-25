Harçlıklarını SMA hastası Zehra Meva için bağışladılar
Çorum'un Sungurlu ilçesinde minik kalpler, harçlıklarını ve kumbarada biriktirdikleri paralarını SMA (Spinal Muskuler Atrofi) hastası Zehra Meva’nın tedavisi için bağışladılar.
SMATip-2 ölümcül kas hastalığıyla mücadele eden Zehra Meva bebek için başlatılan yardım kampanyasına Sunguroğlu İlkokulu öğrencileri de katıldı.
Öğrenciler ellerindeki kumbara ile bütün sınıfları gezerek diğer öğrencilere Zehra Meva’nın Amerika’da gen tedavisi olması gerektiğini anlatıyor ve Zehra Meva için yardım topluyor. Öğrencilerin teneffüslerde sınıflarda, koridorlarda ve bahçede öğrencilerimizin yanlarına giderek onlardan destek istiyorlar.
Yapılan açıklamada, “Zehra Meva için başlatılan yardım kampanyasının başarılı olmasını ve Zehra bebeğin tedavisi için gereken miktarın toplanmasını, kızımızın en kısa sürede tedavi olarak sağlığına kavuşmasını diliyoruz. Öğrencilerimize de göstermiş olduğu örnek davranıştan dolayı teşekkür ediyoruz” görüşüne yer verildi.
(Volkan SINAYUÇ)
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