Hamza Yağmur defnedildi

Belde iken daha sonra köy haline dönüşen Arifegazili’de Belediye Başkanı olarak görev yapan Hamza Yağmur kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Hamza Yağmur dün düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Merhumun cenazesini Arifegazi köyünde çok sayıda vatandaşın katıldığı törenle toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Murat SARIKOCALAR)

