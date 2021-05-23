“Halkın kötü gün dostu olmaya devam edeceğiz”
Sungurlu Belediyesi ilçede günü birlik çalışan ve pandemi nedeniyle zor durumda kalan vatandaşların hızır gibi imdadına yetişiyor. İlçe Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner; “Günlük çalışan emekçi kardeşlerimize bu zamana kadar yardımcı olduk, olmaya da devam edeceğiz” dedi.
Sungurlu 23.05.2021, 18:46
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Konuyla ilgili bir açıklama yapan Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner, “Yüce Allah, hastalarımıza şifa versin. Günlük çalışan emekçi kardeşlerime ve halkımıza Sungurlu Belediyesi olarak gücümüz oranında yardımcı olduk, olmaya da devam edeceğiz. İnşallah aynı duyarlılığı tek derdi Abdulkadir Şahiner olan sivil toplum kuruluşları da gösterir ve üyesi olan esnaflarımıza sahip çıkar” diye konuştu.
Vatandaşlara da uyarılarda bulunan Başkan Şahiner, “Lütfen kurallara daha da dikkat edelim ve bayram sonunda hep birlikte eski güzel günlerimize dönelim. Sizleri çok seviyorum. Allah bana güç verdiği müddetçe kötü gün dostunuz olmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.
(Haber Merkezi)
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