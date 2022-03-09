Hakan Tekercioğlu İYİ Parti Sungurlu İlçe Başkanı

İYİ Parti Sungurlu İlçe Başkanı Dursun Kanmış'ın iş yoğunluğundan dolayı görevi bıraktığını açıklayan İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Hakan Tekercioğlu’na başarılar diledi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, “İş yoğunluğundan dolayı görevini devreden, başarılara imza atan, uzun yıllardır birlikte yürüdüğümüz Dursun Kanmış başkanımızın çok değerli ve başarılı çalışmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunar. Yeni atanan İYİ Parti Sungurlu ilçe başkanımız Hakan Tekercioğlu’na başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

(Bülent USLU)