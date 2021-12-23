Hafif ticari araç traktöre çarptı: 3 yaralı

Kaza, Sungurlu- Çorum yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorum istikametinde seyir halinde olan Ahmet A. yönetimindeki 19 AAE 785 plakalı traktöre, aynı istikamette seyir halinde olan 55 AEM 431 plakalı hafif ticari araç arkadan çarptı. Kazada hafif ticari araçta bulunan yabancı uyruklu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.