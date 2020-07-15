Hafif ticari araç park halindeki TIR'a arkadan çarptı
Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Sungurlu 15.07.2020, 18:05 15.07.2020, 19:59
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Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 17. kilometresinde meydana geldi. Ankara’dan Çorum istikametine seyir halinde olan Hüseyin G. yönetimindeki 52 RE 220 plakalı hafif ticari araç, yol kenarında park halinde duran TIR’a arkadan çarptı. Feci kazada otomobil hurdaya dönerken, kazayı gören diğer sürücüler polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları sıkıştığı yerden çıkardı. Kazada sürücü Hüseyin G. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Nazmiye G., Abdulmacit G. ve Selma S. yaralandı. Yaralılar ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. (İHA)
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