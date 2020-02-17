Hacı Karatekin toprağa verildi

Hacı Karatekin’in cenazesi önceki gün ikindi namazına müteakip Sungurlu Ulucami’de kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenazeye Çorum Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, ANKESOB ve Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner, ÇESOB Başkanı Recep Gür, ÇESOB Yönetim Kurulu üyeleri, İl ve İlçe Esnaf Odası Başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER, Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)