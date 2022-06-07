Hac yolcuları dua ve tekbirlerle uğurlandı

Aşağı Fındıklı köyünde Diyanet İşleri Başkanlığı ile 8 kişi hac vazifesini yerine getirmek için kutsal topraklara gitti. Aşağı caminin önünde toplanan köy halkı, hacca gidecek kişileri tekbir ve ilahiler eşliğinde köyün çıkışındaki Gedik mevkisine kadar getirdiler. Dua yapılıp helallik alındıktan sonra köy halkının tamamı hacı adayları ile teker teker vedalaştı. Daha sonra hac vazifesini yerine getirmek için kutsal topraklara gitmek üzere araçlarla yola çıktılar.

Hacı adayları, 1 ay öncesinden köydeki tüm evlere davet edilerek, ağırlanıp çeşitli hediyeler verildiği belirtildi. Hacca gidenlerin dönüşte de aynı şekilde karşılandığı kaydedildi.

Köyde uzun yıllardır hac, umre ve askere gidenleri bu şekilde düzenlenen uğurlama töreni ile yolcu edildiği bildirildi. Diyanet İşleri Başkanlığı ile hacca gitmek için yola çıkan 8 kişi Sungurlu’daki kafile ile uçakla Medine’ye hareket ettiler.



(Uğur GÖRKEM)

