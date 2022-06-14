Hac kafilesi dualarla uğurlandı
Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde, hac ibadetinin yerine getirecek hacı adayları, düzenlenen törenin ardından kutsal topraklara uğurlandı.
Sungurlu 14.06.2022, 19:14
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Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile kutsal topraklara giden hac kafilesi, Ulu Cami'de düzenlenen törenin ardından dua ve gözyaşlarıyla kutsal topraklara uğurlandı.
Sungurlu Belediye Başkan vekili Tevfik Akyüz ve Belediye Başkan yardımcısı Mükremin Dağaşan, "İbadetlerin en güzelini yapacaksınız. Peygamberin misafiri olmaya gidiyorsunuz. Allah yolunuzu açık etsin" dedi.
İlçe Müftüsü İbrahim Köksal'ın yaptırdığı duanın ardından kutsal topraklara uğurlanan hacı adayları, Kurban bayramı sonrası hac vazifelerini yerine getirdikten sonra dönüş yapacaklar.
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