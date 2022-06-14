Hac kafilesi dualarla uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile kutsal topraklara giden hac kafilesi, Ulu Cami'de düzenlenen törenin ardından dua ve gözyaşlarıyla kutsal topraklara uğurlandı.

Sungurlu Belediye Başkan vekili Tevfik Akyüz ve Belediye Başkan yardımcısı Mükremin Dağaşan, "İbadetlerin en güzelini yapacaksınız. Peygamberin misafiri olmaya gidiyorsunuz. Allah yolunuzu açık etsin" dedi.

İlçe Müftüsü İbrahim Köksal'ın yaptırdığı duanın ardından kutsal topraklara uğurlanan hacı adayları, Kurban bayramı sonrası hac vazifelerini yerine getirdikten sonra dönüş yapacaklar.