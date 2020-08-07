Son Dakika

Habip Bekmezci’nin bağışladığı MR cihazı faaliyete geçti

Devlet Hastanesi’ne bağış yapılan Manyetik Rezonans (MR) cihazı hizmete girdi.

Sungurlu 07.08.2020, 15:13 07.08.2020, 20:09
1322
Habip Bekmezci’nin bağışladığı MR cihazı faaliyete geçti

Hastaneden yapılan açıklamada kurulumun tamamlanmasına müteakip hizmet vermeye başlayan MR cihazının hastanedeki hekimlerin ileri teknolojiyi kullanarak görev yapmalarına olarak sağlayacağı ve MR tetkiki için nakle gerek kalmayarak yerinde hizmet verileceği bildirildi.

Hayırsever işadamı Habip Bekmezci tarafından bağışlanan en yeni teknoloji olan MR cihazı sayesinde daha hızlı ve yüksek görüntü kalitesinde çekim yapılabildiği belirtilen açıklamada “Sahip olduğu özellikler sayesinde çekim sırasında son derece sessiz çalışmakta olan MR cihazı, ayrıca çekim için geçen süreyi oldukça kısa tutmaktadır. Bu özellikler klostrofobisi (kapalı alan korkusu) olan hastaların MR korkusu için büyük önem taşımaktadır. MR cihazı ile Nöroloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Ortopedi gibi birçok branşta sağlık hizmetinin kalitesini artıracaktır” denilerek hayırsever iş insanı Bekmezci’ye ilçe halkı adına teşekkür edildi.

(İHA)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
23°
açık
banner303
banner364
Namaz Vakti 07 Ağustos 2020
İmsak 03:56
Güneş 05:36
Öğle 12:51
İkindi 16:43
Akşam 19:56
Yatsı 21:29

Gelişmelerden Haberdar Olun

@