Habip Bekmezci’nin bağışladığı MR cihazı faaliyete geçti

Hastaneden yapılan açıklamada kurulumun tamamlanmasına müteakip hizmet vermeye başlayan MR cihazının hastanedeki hekimlerin ileri teknolojiyi kullanarak görev yapmalarına olarak sağlayacağı ve MR tetkiki için nakle gerek kalmayarak yerinde hizmet verileceği bildirildi.

Hayırsever işadamı Habip Bekmezci tarafından bağışlanan en yeni teknoloji olan MR cihazı sayesinde daha hızlı ve yüksek görüntü kalitesinde çekim yapılabildiği belirtilen açıklamada “Sahip olduğu özellikler sayesinde çekim sırasında son derece sessiz çalışmakta olan MR cihazı, ayrıca çekim için geçen süreyi oldukça kısa tutmaktadır. Bu özellikler klostrofobisi (kapalı alan korkusu) olan hastaların MR korkusu için büyük önem taşımaktadır. MR cihazı ile Nöroloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Ortopedi gibi birçok branşta sağlık hizmetinin kalitesini artıracaktır” denilerek hayırsever iş insanı Bekmezci’ye ilçe halkı adına teşekkür edildi.

(İHA)