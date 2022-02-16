Gür’den Şahiner’e ziyaret

ÇESOB Başkanı Recep Gür beraberinde Fırıncılar Odası Başkanı Seyit Arslan, Sungurlu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İsmail Pozan, Sungurlu Terziler ve Berberler Odası Başkanı Mutlu Karslı, Sungurlu Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Hakkı Vargeloğlu ve Sungurlu Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkan Vekili Bekir Uzan eşlik etti.

Başkan Şahiner nazik ziyaretlerinden dolayı Recep Gür ve oda başkanlarına teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)

