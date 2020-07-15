Geri dönüşüm firmasına Sungurlu’da yer tahsisi

Sungurlu TSO’da düzenlenen toplantıya Başkan Behiç Akkaş’ın yanı sıra OSB Yönetim Kurulu Üyeleri il genel meclisi üyeleri Alaattin Tosundereoğlu ve Mehmet Kaplan ile OSB personeli Hüsamettin Aşan katıldı.

Gündeme dair konuların ele alındığı toplantıda mülkiyeti Yapı Kredi Bankasında bulunan OSB’deki kapalı fabrikanın geri dönüşüm ve imalat işi yapacak olan Özmur Metal Hurdacılık Dönüşüm firması sahibi Hasan Özenç Atalay’a devredilmesi kararlaştırıldı.

Akkaş, yönetim kurulu kararı ile atıl durumda olan fabrikanın devrinin sağlanmasıyla OSB’ye yeni bir yatırımcının kazandırıldığını belirterek, ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

(Haber Merkezi)