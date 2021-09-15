Gençlerden yardım kampanyası

Sungurlu Gençlik Merkezi tarafından konuyla ilgili bir açıklama yapılarak ülkemizin Karadeniz bölgesinde yaşanan doğal afetler, sel-taşkın olaylarından birçok vatandaşın maddi manevi yönden etkilendiği, devletin tüm kurumlarıyla mağdurlara yardım etmek ve zararlarını karşılamak için gerekli tedbirleri aldığı dile getirildi.

Bu kapsamda Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın da ülke genelinde Gençlik Merkezleri aracılığı ile destek kampanyası yürüttüğü belirtilen açıklamada şu görüşlere yer verildi. “Sungurlu Gençlik Merkezi ve Sungurlulu Gençlerimizde bu kampanyaya duyarsız kalmamış olup duyarlı ilçe esnaflarımızdan ve vatandaşlarımızdan imkânları dâhilinde yaptıkları gıda, kıyafet, çocuk bezi, battaniye, bebek maması vb. bağışlarını toparlayarak hazırlayıp Sinop İlimiz Ayancık ilçemize göndermişlerdir.”

Kampanya ile ilgili Sinop Gençlik Merkezi Müdürü ile telefonda görüşen Gençlik Merkezi Müdürü Mahmut Esat Buğdaylı, “Bölgemizde yaşananlar ve durum hakkında bilgi alarak bundan sonraki süreçte yapılabilecekler hakkında bilgi alarak Sinop ve Kastamonu illerimizle sürekli diyalog kurmaktadır” dedi.

Kampanyanın başarıyla gerçekleştirildiğini ve her daim mazlum ve mağdur vatandaşlarımızın yanında yer alacaklarını söyleyen Buğdaylı kampanya sürecinde yer alan Gençlik Merkezi personeline, gençlere ve duyarlı esnaf ve vatandaşlarımıza teşekkür ederken, bu tür faaliyetlerin, dayanışma ve yardımlaşmanın önemine değindi. (Haber Merkezi)

