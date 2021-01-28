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Genç yaşta kazada can verdi

 ikamet Çorumlu Serdar Arslantaş (40), geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti.

Sungurlu 28.01.2021, 19:42 28.01.2021, 20:03
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Genç yaşta kazada can verdi

Çorum'un Sungurlu İlçesi Tuğlu Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen, Mustafa Arslantaş'ın oğlu, eski Belediye Başkanı Yılmaz Arslantaş'ın yeğeni Serdar Arslantaş, Ankara’da elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Arslantaş’ın cenazesi Ankara-Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Haber Merkezi)
 

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