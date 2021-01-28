Genç yaşta kazada can verdi
ikamet Çorumlu Serdar Arslantaş (40), geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti.
Sungurlu 28.01.2021, 19:42 28.01.2021, 20:03
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Çorum'un Sungurlu İlçesi Tuğlu Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen, Mustafa Arslantaş'ın oğlu, eski Belediye Başkanı Yılmaz Arslantaş'ın yeğeni Serdar Arslantaş, Ankara’da elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Arslantaş’ın cenazesi Ankara-Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
Haber Merkezi)
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