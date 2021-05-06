Genç yaşta kalbine yenildi
Çorum'un Sungurlu ilçesinde Şahin Büyüm isimli genç, kalp krizi sonucu hayata veda etti.
Sungurlu 06.05.2021, 21:50 06.05.2021, 21:51
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Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nden emekli Muammer Büyüm’ün oğlu Şahin Büyüm, geçirdiği ani kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Şahin Büyüm'ün cenazesi Sungurlu Tuğcu köyünde toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
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