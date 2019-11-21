Genç girişimciler Sungurlu’da buluştu

Moderatörlüğünü Sungurlu MYO Öğr. Üyesi Dr. Gamze Ebru Çiftçi’nin yaptığı programa konuk olarak Kırıkkale Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Caner Kırlangıç, Çorum Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Elvan Çabuk ve Emre Baştuğ katıldı.



Özel İdare Konferans Salonu’nda ‘Global Girişimcilik Haftası’ nedeniyle düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Behiç Akkaş, "İş dünyası ve iş adamlarını topluma daha yakından tanıtmak ve özellikle gençleri girişimciliğe özendirmek ve ülkemizin ihtiyacı olan sürdürülebilir bir ekonomik büyüme sürecinde iş kurma kabiliyetine sahip girişimciler oluşturmak amacıyla Ülkemizde; 2008 yılından bu tarafa Kasım ayı içerisinde Global Girişimcilik Haftası olarak kutlanmaktadır. Bizler de Global Girişimcilik Haftası etkinlikleri kapsamında ilçemizde böyle bir program yapılmasının öğrencilerimize yeni bir ufkun açılması, ilçemizdeki ticaretin gelişmesi konusunda önemli olduğunu düşünüyoruz. Sungurlu TSO olarak bu tür programların gerçekleştirilmesi noktasında her daim destekçisi olacağımızı bildirmek isterim. Bu bağlamda bu programın hazırlanmasında emeği geçenlere odamız adına teşekkür ediyor saygılar sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

Program konukların Neden Girişimci Olmalıyım?, Türkiye’de ve Dünya’da Yeni Ekonomik Gelişmeler, Endüstri 4.0’dan Endüstri 5.0’a ve Pazar Arayışı ve Markalaşma konular üzerine konuşmaların ardından program soru ve cevapların ardından sona erdi.

Programa katkıda bulunanlara ve emeği geçenlere plaket takdim edildi.

Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu ve Ticaret Odası Başkanlığının ortaklaşa düzenlediği programa TSO Başkanı Behiç Akkaş, Yüksekokul Müdürü Öğretim görevlisi Gökhan Boduroğlu, Öğretim görevlileri, Siyasi Parti temsilcileri, Oda Başkanları, İş Adamları ve çok sayıda öğrenciler katıldı.