Gazi Uzman Çavuş Kaleli toprağa verildi

Kanser hastalığı nedeniyle bir süredir Çorum’da özel bir hastanede tedavi gören Uzman Çavuş Mehmet Kaleli, 44 yaşında hayata veda etti. Kaleli’nin ölüm haberi ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Gazi Uzman Çavuş Kaleli'nin Türk bayrağına sarılı cenazesi, helallik alındıktan sonra Sungurlu Ulu Camiine getirildi. Öğle namazından sonra Ulu Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninin ardından Kaleli, Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenazeye ailesi başta olmak üzere, Kaymakam Fatih Görmüş, Yüzbaşı Görkem Güncan, İlçe Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Zekeriya Vardi, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam ve vatandaşlar katıldı. Görmüş, Kaleli’nin ailesine üzüntülerini dile getirerek başsağlığı diledi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)